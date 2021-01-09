Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'nde sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı çevre yolu üzerinde ve Yazı Bağları Mahallesi mevkisinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde balıklar kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Amasya'da şehrin ortasından geçen Yeşilırmak'ta son aylarda su seviyesinin önemli oranda azaldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI