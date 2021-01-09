Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

09.01.2021 21:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:51
Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'nde sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu.

AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'nde sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı çevre yolu üzerinde ve Yazı Bağları Mahallesi mevkisinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde balıklar kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Amasya'da şehrin ortasından geçen Yeşilırmak'ta son aylarda su seviyesinin önemli oranda azaldığı belirtildi. 


Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu
Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu
Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu
Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu
Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu
Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Yaşar Güler Murat Kurum Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel İrem Derici Eser Yenenler Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Ozan Tufan Metin Oktay Gökhan Gönül Samet Aybaba
Tüm Haberler Ocak Türk Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 21:51:21. #1.14#
title