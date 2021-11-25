Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği 2021 Yılı Kasım Ayı Encümen Toplantısı, Valimiz Mustafa Masatlı'nın Başkanlığında Samsun'da Gerçekleştirildi.

SAMSUN (Habermetre) - Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği 2021 Yılı Kasım Ayı Encümen toplantısı, Birlik Başkanı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında Samsun ilinde gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi ve Birlik Müdür Vekili Mustafa Örgüt yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı'nın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, 2021 yılı Eylül ve Ekim aylarına ait aylık cetvellerin tetkiki ve Birliğin yürüttüğü projeler ile çalışma konuları hakkında sunum gerçekleştirilerek, gündem maddeleri görüşüldü.

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