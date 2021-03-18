Yeşilin Başkenti projesi hayata geçiriliyor
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Yeşilin Başkenti projesi hayata geçiriliyor

18.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:07
Yeşilin Başkenti projesi hayata geçiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yeşilin Başkenti" projesini hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yeşilin Başkenti" projesini hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla vatandaşları ağaç dikme kampanyasına davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yeşilin Başkenti" projesini hayata geçirmek için başlattıkları kampanyayı "Bazı projeler ömürlüktür. Yerli üreticilerimizin fidanları Atatürk'ün Başkent'inde hatırasına nefes, evlatlarımıza ve torunlarımıza miras olacak. Gelin Ankara'yı birlikte #YeşilinBaşkenti'ne dönüştürelim, Milli Mücadele'nin kalbinde yeniden yeşerelim" sözleriyle duyurdu.

"www.yesilinbaskenti.com" adlı web sitesi aracılığıyla vatandaşlar, internet üzerinden fidan bağışı yaparak, fidanların bakımı için de katkıda bulunabilecek. ANFA koordinatörlüğünde düzenlenen kampanya kapsamında sitede yer alan "Yaşam Paketi Satın Al" butonuna tıklayan vatandaşlar;

Nusret Suman Anısına Tahar Tepesi'ne,

Feriha Sanerk Anısına Yakacık Kırandağı'na,

Halil İnalcık Anısına İncek TOKİ altına,

Özlem Türeci Adına Beysukent Ceren Damar Parkı'na,

Sabiha Gökçen Anısına ise Çankaya Dikmen 4.Etap lokasyonuna dikilmek üzere 150-200 cm boylarında karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi ağacı bağışında bulunabilecek.

Başkası adına hediye ağaç bağışında da bulunulabilecek

Kampanyanın web sayfasında hediye gönderme opsiyonu ile başkası adına hediye fidan alabilmek de mümkün olacak.

Yerli üreticilere destek olmak amacıyla her satın alma işlemi sonrası sistem tarafından fidan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür sertifikası da oluşturulacak. - ANKARA

Yeşilin Başkenti projesi hayata geçiriliyor
Yeşilin Başkenti projesi hayata geçiriliyor
Yeşilin Başkenti projesi hayata geçiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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