Yeşilhisar'da Sulama Birliği Kooperatifi yeni yönetimini seçti S.S Yeşilhisar sulama kooperatifinin genel kurulu yapıldı.

S.S Yeşilhisar sulama kooperatifinin genel kurulu yapıldı.

Yeşilhisar çiftçilerinin yoğun ilgi gösterdiği iki adayın yarıştığı seçimde Adem Öner ve Asım Oztoprak'ın listeleri yarıştı. Her iki aday da; 'kim kazanırsa kazansın Yeşilhisar hep kazanan olsun' temennisinde bulundu. Divan Başkanlığını Mehmet Göçmen'in yaptığı genel kurulda aynı zamanda çiftçi ve üye olan Mustafa Çeçen ve Yahya Sümer'de renk kattı. Korona virüs nedeniyle kongrede sosyal mesafeye ve maske takımına özen gösterildi. Genel kurulu Asım Oztoprak 340 oyla kazandı.

Başkan Asım Oztoprak; "İlçemize hayırlı uğurlu olsun, oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. İnşallah milletimiz için çalışacağım, teşekkürler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA