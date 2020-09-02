Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla "maske çağrısı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla "maske çağrısı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkati çekmek için Yeşilçam sanatçılarının maskeli fotoğraf ve repliklerinden oluşan afişleri billboardlara asarak, vatandaşlara maske takma çağrısı yapıyor.

02.09.2020 23:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkati çekmek için Yeşilçam sanatçılarının maskeli fotoğraf ve repliklerinden oluşan afişleri billboardlara asarak, vatandaşlara maske takma çağrısı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve şehrin en işlek cadde ve meydanlarındaki billboardlara asılan afişlerle, salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekiliyor.

Afişlerde, Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından Kemal Sunal'ın "İki Gözümün çiçeği", Cüneyt Arkın'ın "Anam, babam, milletim için", Filiz Akın ve Ekrem Bora'nın "Nolur nolmaz kuzum", Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın "Reca ederim, sağlımızla oynamayın", Münir Özkul'un "Bana bak beyim, sana iki çift lafım var" sözleri yer alıyor.

Sanatçıların maskeli fotoğraflarının bulunduğu ve "TMM mı? Temizlik, mesafe, maske" yazılı afişler, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Sosyal medyada da büyük ilgi gören afişlerde, gelecek günlerde farklı sanatçıların fotoğraflarının da yer alacağı bildirildi.

Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla 'maske çağrısı'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Angela Merkel Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Eylül İtalya Antalya
Şu an buradasınız: Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla "maske çağrısı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 23:52:00. #1.15#
title