Yeşilçam'ın ustu oyuncusu İrfan Atasoy son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta ismi senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncu İrfan Atasoy, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

85. doğum gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi senarist, yapımcı, yönetmen İrfan Atasoy, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Levent Camii'ne getirildi. Cenazeye Yeşilçam'dan Nuri Alço, Teoman Ayık, Sönmez Yıkılmaz ve çok sayıda seveni katıldı. Usta oyuncu, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan Nuri Alço, "Türkiye şu anda film camiasının en eskilerinden olan bir ağabeyini kaybetti. Gerçekten büyük bir imparator. Adana yapımcısı. Yapmış olduğu projeler, Yılmaz Güney olsun, senarist olması, Adanalı olması, her festivalde bize rehberlik yapan çok güzel yapımcı bir ağabeyimiz. Çok sık görüşürdük. Güzel bir insandı. Güzel bir insanı kaybettik. Çok üzücü bir olay. Mübarek bir günde, böyle güzel bir günde gitmesi de apayrı bir şey. Demek Allah sevdiği kullarını böyle günlerde alıyor. Kimseye zararı olmayan, bir sürü filmde imzası olan güzel bir yapımcıydı. Ağabeyimiz gerçekten bir taneydi. Dostlarının, film camiasının başı sağ olsun. Kibrit kutusu üzerinde Yılmaz Güney'i, çektiği filmleri anlatırdı. Konuşurduk, sohbet ederdik. Bir kibrit kutusunda, ufacık bir kağıtta aklına gelip yazılarak çekilmiş filmler onlar. Bu piyasaya böyle bir insan çok az gelir. Hepimizin, Türk sinemasının başı sağ olsun" dedi.

"Bizim için büyük kayıp"

Acılarının büyük olduğunu belirten Teoman Ayık, "Türk sinemasında yapımcılık, yönetmenlik ve senaristlik yapmıştır. Acımız gerçekten büyük. Herkese yardım ederdi. Yılmaz Güney ile çok büyük filmleri var. Hem yönetmenlik yapmış hem de oynamıştır. Allah rahmet eylesin. Bizim için büyük kayıp" şeklinde konuştu.

"Tam bir Yeşilçam beyefendisiydi"

Yeşilçam'da Rambo filmi ile anılan Sönmez Yıkılmaz, "İrfan abi, bizim Yeşilçam'ın bir çınarıydı. Güzel filmlere imza attı. İyi bir senaristti, oyuncuydu. Adam gibi adamdı. Mütevazi biriydi. Bizim gençlik yıllarımızda o jönü oynardı, biz de kötü adam olup ondan dayak yerdik. Atlardık, zıplardık. Bizle arkadaş gibiydi. Çocukla çocuk, büyükle büyük olurdu. Şöhretliyle şöhretli, figüranla da arkadaş olurdu. Ayrım yapmazdı. Çok iyi bir insandı, tam bir Yeşilçam beyefendisiydi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL