Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi

En son Janjan adlı filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Yılmaz Cesur, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölümüne ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken, son yolculuğuna Ayazağa Mezarlığı'nda uğurlandığı öğrenildi.

1970'li yıllarda Yeşilçam'a ayak basan ve Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar gibi önemli yapımlarda rol alan Yılmaz Cesur hayatını kaybetti.

Ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken emektar oyuncu, Ayazağa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi

YILMAZ CESUR KİMDİR?

Elazaığ'da 14 Mayıs 1951 yılında doğan Yılmaz Cesur, 1970'li yıllarda Yeşilçam'a girdi ve birçok usta isimle film çekti. Emektar oyuncu Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar, Yaşamadım ki, Yıkıla Yıkıla, Sülün Osman, Köy Kabadayıları, Yeter Be, Gelin Kayası, Gölet, Çoban Yıldızı, Dilekçe, Son Cellat, Dökülen Yapraklar, Beyaz Diken, Bir Şenliktir Yaşamak, Zehirli Çiçek, Son Yolcu, Beni Bensiz Yargılama ve Janjan gibi yapımlar için kamera karşısına geçti.

- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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