Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, tüm yaşamını "Hayatın Provası Yok" kitabında anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, tüm yaşamını "Hayatın Provası Yok" kitabında anlattı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, tüm yaşamını 'Hayatın Provası Yok' kitabında anlattı
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Türk sinemasında 100'ü aşkın film ile beyazperdede boy gösteren Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Filiz Akın, özel yaşamı ve sanat hayatını "Hayatın Provası Yok" adlı kitabında sevenleriyle paylaştı.

Türk sinemasında 100'ü aşkın film ile beyazperdede boy gösteren Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Filiz Akın, özel yaşamı ve sanat hayatını "Hayatın Provası Yok" adlı kitabında sevenleriyle paylaştı.

Açıklamaya göre, İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanan kitapta, oynadığı kült filmlerle toplumda rol model haline gelen Akın'ın çocukluk yaşamı, anneliği ve sinema hayatı ele alınıyor.

Bircan Usallı Silan'ın hazırladığı nehir söyleşisi türündeki kitapta, Akın, Ankara'da doğduğu evi, terzi annesiyle beraber hayatın nakışını nasıl işlediklerini, TED Koleji'nde kendisine takılan lakabı, sinema kariyerine nasıl başladığını ve Paris'teki yaşamını anlatıyor.

Kitapta özel hayatına dair soruları da cevaplayan usta oyuncu, kendi yaşamından hareketle okura yaşama dair ipuçları veriyor. Sanatçı, aynı zamanda mutluluk ve başarıyı yakalamanın sırlarını açıklarken yaşadığı tecrübelerle gençlere hayatları boyunca rehber edinecekleri öğütler veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ünlü oyuncu Türkan Şoray, Akın hakkında, "Adını duyunca içimin titrediği Filiz, narin, duygusal, zarif kişiliğinin yanı sıra her olayı metanetle karşılayan çok güçlü bir yanı da olan arkadaşım. En umutsuz anda bile bir umut ışığı yakalar. Hayatımda olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Sinemanın efsane ismi, sarışın güzeli, herkesin kalbine girmiş Filiz Akın'ım." ifadelerini kullandı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Oya Başar ise çocukken açık hava sinemasına gittiklerinde gazozun içine sarı leblebi atarak, o sihirli dünyayı seyrettiklerini belirtti.

Başar, Filiz Akın'ın sarı uzun saçları, zarafeti ve şıklığının kendisine hep çok farklı geldiğini kaydederek, "Yıllar sonra kendisini tanıdığımda sadece dış güzelliği değil ruhunun da ne kadar güzel ve gerçek olduğunu gördüm. Benim hem ablam, hem arkadaşım, hem sırdaşım oldu." ifadelerini kullandı.

Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu da "Bana hayat veren insan. Zevkli, kaliteli, kibarlık örneği. Kanseri bile nazikçe karşılayan hayat öğretmenim. Beni hep şaşırtmayı başaran benim en iyi arkadaşım, annem." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine...
Son dakika: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: 'Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanındadır.
Son dakika: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: "Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanındadır.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Cimilli İbo Işın Karaca Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, tüm yaşamını "Hayatın Provası Yok" kitabında anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:50:22. #1.14#

title