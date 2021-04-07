Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti

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Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeşilçam'ın usta oyuncusu Muharrem Erdemir, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Muharrem Erdemir, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta ismi Muharrem Erdemir, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda dizi ve filmde rol alan Erdemir'in bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını da yaptığı öğrenildi.

Oyuncular Sendikası da Erdemir'in ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Meslektaşımız Muharrem Erdemir hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Muharrem Erdemir'in memleketi Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Son dakika haber! Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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