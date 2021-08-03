Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar, yaşamını huzurevinde sürdürüyor
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Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar, yaşamını huzurevinde sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar, yaşamını huzurevinde sürdürüyor Cüney Arkın'dan bahsederken gözyaşlarına boğulan Sanatçı Kunt Tulgar: "Cüneyt Arkın benim ağabeyim gibiydi" Yeşilçam Sineması'nın ünlü yönetmenlerinden Kunt Tulgar, Maltepe'de kaldığı huzurevinde eski dönem sinema...

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar, yaşamını huzurevinde sürdürüyor

Cüney Arkın'dan bahsederken gözyaşlarına boğulan Sanatçı Kunt Tulgar: "Cüneyt Arkın benim ağabeyim gibiydi"

İSTANBUL - Yeşilçam Sineması'nın ünlü yönetmenlerinden Kunt Tulgar, Maltepe'de kaldığı huzurevinde eski dönem sinema anılarına değinirken Cüneyt Arkın'dan bahsettiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Tulgar, Cüneyt Arkın için, "O benim öz ağabeyim değildi ama ondan farkı yoktu" dedi.

Yeşilçam Sineması'nda oyunculuk ve yönetmenliğinin yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar şu sıralar Maltepe'de bulunan huzurevinde günlerini geçiriyor. Döneminin önemli isimleriyle birlikte başarılı film projelerine imza atan Tulgar, geçmiş yılları ve sanat hayatındaki unutulmaz anıları ise özlemle hatırlıyor. 6 filmin yönetmenlik koltuğunda oturan 8 filmde ise rol alan sanatçı Kunt Tulgar o günlerini ise huzurevinde tanıştığı arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Öte yandan film çekimleri esnasında unutamadığı anları aktaran Kunt Tulgar, Cüneyt Arkın'a değindiği esnada gözyaşlarına boğuldu.

"Cüneyt Arkın'ın öz ağabeyimden farkı yoktu"

Film çekimleri esnasında unutamadığı anlara değinen Kunt Tulgar, "Vatan Sağ Olsun filmini çekiyoruz. Saat gece 00.30 sıralarıydı. Sette çalışan kameraman arkadaşımız aküyü şarja takmayı unutmuştu. Utanarak, geldi durumu anlattı. Durumu anlayışla karşıladık. Sette bunlar yaşanabiliyordu. Akü olmayınca tabi set de uzamış oldu" dedi.

Yeşilçam Sineması'nda en değer verdiği oyuncunun Cüneyt Arkın olduğunu gözyaşları içinde aktaran Tulgar, "O benim öz ağabeyim değildi ama ondan farkı yoktu. Buraya ziyaretime gelmedi. Burada olduğumdan haberi bile yok. Yine de o benim ağabeyimdir. Cüneyt Arkın, Aytekin Akkaya Dünyayı Kurtaran Adam' filminde bir araya gelmiştik. Filmin stüdyo işlemlerini ben yapmıştım" diye konuştu.

"Günümüz oyuncuları basmakalıp"

Yeni dönem film ve dizilere ilişkin değerlendirmede bulunan Kunt Tulgar, "En büyük problem, her şey dijitale dönüştü. Biz bu değişim esnasında gerekli materyalleri edinemedik. Ayrıca oyunculuk olarak bizim dönem çok daha ilerideydi. Bu dönem oyucuları basmakalıp oynuyorlar. Yerlerine kimi koyarsınız aynı performansı o da gösterir" dedi.

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar, yaşamını huzurevinde sürdürüyor
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar, yaşamını huzurevinde sürdürüyor
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar, yaşamını huzurevinde sürdürüyor
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Kunt Tulgar, yaşamını huzurevinde sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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