Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Oktay Yavuz'un ölüm nedeni belli oldu

Yeşilçam'ın karakter oyuncularından Oktay Yavuz kanser tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat etti. Yavuz, Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İşte Oktay Yavuz'un ölmeden önceki son karesi ve hakkında merak edilenler...

İki hafta önce Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın karakter oyuncularından Oktay Yavuz, 78 yaşında vefat etti.

Alınan bilgilere göre, oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





OKTAY YAVUZ KİMDİR?





Oktay Yavuz, 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de doğdu. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak tanınsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

Yer aldığı birçok sinema filminin ardından 1974 yılında Almanya'ya gurbetçi olarak gitti. Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağladı. Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde performans gösterdi.





Kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoromanda da yer aldı. 1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirdi.





Kaynak: Snob Magazin