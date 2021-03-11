"Yeşilçam"ın setinden ilk kareler
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"Yeşilçam"ın setinden ilk kareler

11.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:03

Gösterişli kostümler, 1960'lı yıllara özgü saç modeller, kadar hafızalara kazınan trendlere kadar birçok detayın dikkat çektiği set fotoğrafları dizinin atmosferinden ipuçları verdi.

Gösterişli kostümler, 1960'lı yıllara özgü saç modeller, kadar hafızalara kazınan trendlere kadar birçok detayın dikkat çektiği set fotoğrafları dizinin atmosferinden ipuçları verdi. Dizinin yönetmen koltuğuna Çağan Irmak oturuyor.

Kaynak: Hürriyet

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