Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti
Türk sinemasının emektar oyuncularından Hakan Bahadır 74 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sefalet içinde geçen yaşamı ise yürek burktu.
Hakan Bahadır "Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri", "Kızım Sana Emanet" ve "Murat ile Nazlı" filmlerinde rol alan oyuncu Hakan Bahadır, 74 yaşında hayata veda etti.
BÖBREK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU
74 yaşındaki oyuncu, bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bahadır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.
ÇİZDİĞİ RESİMLERİ SATARAK GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORDU
Sinema sanatçısı olmanın yanı sıra ressam, sporcu, judo ve karate hocalığı yapan Hakan Bahadır, zor günler geçiriyordu. Reyhanlı ilçesinde sefalet içinde yaşam savaşı verirken, çizdiği resimleri satarak hayatını geçirmeye çalıştığı ise yürek burktu.
KOMŞULARININ GETİRDİĞİ YEMEKLERİ YİYORDU
Eşi ve çocuklarından ayrı olan evinde eşyası bulunmayan Hakan Bahadır komşularının, tanıdıklarının verdiği eşyaları kullanıyor, yiyecekle de besleniyordu.
Haber Videosu: Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti
-
Yüce Rabbim rahmet eylesin. Cennette peygamberimize komşu olsun. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
O kuşak sanatçıların ortak bir yanlışıydı yarınlarını düşünmemek, tamam yanlışının bedelini ödemiş oldu, bizim ders almamız lazım. Allah rahmet eylesin. Yorumculara bakıyorum: Allah''ın zır cahilleri, bilgi yok, gramer yok, ama fikir var. Adam ''komünist'' yazmasını bilmiyor, ama komünist iftirası atıyor. Biri de kalkmış sanata lanet okuyor. Yazık , fiziki olarak işgal ettiğiniz boşluğa.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Ölüm var arkadaş ölüm, hayırlı işlerle uğraşın , o sanat dediğiniz şey faydasız rezalet bir şey unutmayın!Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
-
SANAT CAMIYASININ YUZDE 80 KOMINIS DEYILMI SUANDA ADAMLAR NEREDE ULKEYI BOLMEK ORADALARCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
-
Ülkemde sanata değer verilmiyor. Nur içinde yatın büyük sanatçı...Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
-
Zamanında bol bol para kazanırken fakir fukara ile paylaştı mı acaba? Ün şöhret bugün bul bolca harca sonu bu. Sanatçiysa sanatçı yapacak bişey yok sonunu düşünecek4 Yayından Kaldır
-
Yoo gayet iyi deger veriyor ülkem sanatcilara. Yüzde 51 den belli degilmi4 10 Yayından Kaldır
-
Gani gani rahmet diliyorum nur içinde yatsın mekanı cennet olsun rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallahCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
-
BİNGÜL HANIM2 3 Yayından Kaldır