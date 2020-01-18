: Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti

18.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:58

Hakan Bahadır "Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri", "Kızım Sana Emanet" ve "Murat ile Nazlı" filmlerinde rol alan oyuncu Hakan Bahadır, 74 yaşında hayata veda etti.

BÖBREK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

74 yaşındaki oyuncu, bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bahadır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

ÇİZDİĞİ RESİMLERİ SATARAK GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORDU

Sinema sanatçısı olmanın yanı sıra ressam, sporcu, judo ve karate hocalığı yapan Hakan Bahadır, zor günler geçiriyordu. Reyhanlı ilçesinde sefalet içinde yaşam savaşı verirken, çizdiği resimleri satarak hayatını geçirmeye çalıştığı ise yürek burktu.

KOMŞULARININ GETİRDİĞİ YEMEKLERİ YİYORDU

Eşi ve çocuklarından ayrı olan evinde eşyası bulunmayan Hakan Bahadır komşularının, tanıdıklarının verdiği eşyaları kullanıyor, yiyecekle de besleniyordu.

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