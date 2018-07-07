Yeşilboğaz: "Kente Katkımız Olmalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hem mesleki hem de toplumsal sorunlarda aktif rol alacaklarını söyledi.

Toros Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Nas, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, baroların meslek örgütü olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, çalışmalarda kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine önem verdiklerini söyledi. Yeşilboğaz, "Hem mesleki sorunlarımızda hem de toplumsal sorunlarda aktif rol üstlenmek istiyoruz ve bu yönde ilerliyoruz. Kente katkımız olursa mesleğimizin anlamı olur" dedi.

Mehmet Nas ise konuşmasında, kentin sorunlarına öncülük eden Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı tebrik ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. - MERSİN