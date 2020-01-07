Yeşilay'dan Başkan Ataç'a ziyaret

07.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:37

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Sıtkı Karaca ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.



Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Sıtkı Karaca ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında şube faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi veren Karaca, "Başkanımız bizleri her zaman ki gibi çok sıcak karşıladı. Ahmet Başkanımızın desteğini her zaman hissediyoruz. Ziyaretimizde, sporla, sanatla, bilimle gençlerimizin bağımlılıktan uzak bir yaşam sürmesi konularıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Hep birlikte gençlerimizi bağımlılıklardan uzak tutmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben şahsım ve arkadaşlarım adına Ahmet Başkanımıza desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yeşilay'ın özellikle gençler olmak üzere toplumun zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması adına önemli görevler yürüttüğünü ifade eden Başkan Ataç da, Karaca ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA