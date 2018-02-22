Yeşilay Bilgisayar Kursu Katılımcılarına Sertifikaları Verildi

Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi bünyesinde kurulan Gençlik Merkezi'nin düzenlediği bilgisayar kursu katılımcılarına sertifikaları verildi.

Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi bünyesinde kurulan Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Eğitim ve Gençlik"Konulu gençlik buluşmasının davetlisi olarak sertifika törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı gençlere "Eğitimin Hayatımızdaki Önemi" konusunda tavsiyelerde bulundu. Gençlik merkezinde eğitim alan bilgisayar kursu öğrencileri sertifikalarını Milli Eğitim İl Müdürü Yakup Sarı ve Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu'dan aldılar.

Sarı, İnternet bağımlılığı gençler için büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Sarı, Milli Eğitim ve Yeşilay işbirliği ile gençlerimizi bekleyen bu büyük tehlikelerin farkında olduklarını belirterek, yapılacak ortak çalışmalar ile gençlerimizin ailelerine, milletine ve devletine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - MARDİN