Yeşil, Madenciyi bilgilendirmeye devam ediyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, üretim bölgelerinde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek çeşitli konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, üretim bölgelerinde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek çeşitli konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

Genel Başkan Hakan Yeşil, beraberinde GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak ile birlikte, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde çalışan madencileri ziyaret etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı