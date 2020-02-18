Yeryüzü nasıl yazılır? TDK'ya göre yeryüzü mü, yer yüzü mü?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yeryüzü". Peki, yeryüzü nasıl yazılır? TDK'ya göre yer yüzü mü, yeryüzü mü yazılır?
Yer yüzü kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yeryüzü nasıl yazılır? Yer yüzü mü, yeryüzü mü? TDK'ya göre yeryüzü kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
YERYÜZÜ NASIL YAZILIR? YERYÜZÜ MÜ, YER YÜZÜ MÜ?
Yer yüzü: Yanlış
Yeryüzü: Doğru
TDK'YA GÖRE YERYÜZÜ NE DEMEK?
yeryüzü
(ye'ryüzü)
1. isim, coğrafya Yer kabuğu.
2. isim Dünya:
"Ancak günün birinde, yeryüzü bu, bilinmez, belki taksinin birinde şoför yamaklığı yaparım." - Nazım Hikmet
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