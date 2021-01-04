Yeryüzü Doktorlarından sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti"
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Yeryüzü Doktorlarından sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti"

04.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:18
Yeryüzü Doktorlarından sağlık çalışanlarına

Yeryüzü Doktorları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı.

Yeryüzü Doktorları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü günden bugüne, en ön saflarda mücadele eden ve hiçbir beklentileri olmayan sağlık çalışanlarının bu zorlu görevlerinde yüzlerinde ufak bir tebessüm oluşturmak için harekete geçildiğine yer verildi.

İstanbul, Ankara, Konya, Trabzon, Gaziantep, Erzurum olmak üzere 19 ilde Genç Yeryüzü Doktorları ile üniversite hastanelerinde Kovid-19 servisi çalışanlarına motivasyon kiti dağıtımı yapıldığı aktarılan açıklamada, bugün de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 400 adet kit dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeryüzü Doktorları, proje kapsamında teşekkür kartı, atıştırmalıklar, mini yastık, havlu, heybe, kalem ve su geçirmez telefon askısından oluşan motivasyon kitlerini 4 bini aşkın sağlık çalışanına ulaştırmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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