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Yerli yol süpürme araçları TEKNOFEST'te

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | Genel

- Yerli yol süpürme araçları TEKNOFEST'te Kademe Atık Teknolojileri A.Ş yerli ve milli yol süpürme araçları ile TEKNOFEST 2021'deki yerini aldı.

KONYA (İHA) - - Yerli yol süpürme araçları TEKNOFEST'te

İSTANBUL - Kademe Atık Teknolojileri A.Ş yerli ve milli yol süpürme araçları ile TEKNOFEST 2021'deki yerini aldı. AGA 5000 ve AGA 2100 serisi ile kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında bulunan araçlar fuarda da yoğun ilgi gördü.

2011 yılında Konya'da yol süpürme araçları ve üst ekipman üretimine başlayan Kademe Atık Teknolojileri A.Ş ilk günkü heyecanı ile sektörde yer almaya devam ediyor. Sektöre üretim anlamında öncülük eden Kademe Atık Teknolojileri A.Ş. 2018 yılında üretimine başladığı Kompakt Vakumlu Yol süpürme araçları ile 3 yıl gibi kısa bir sürede sektörde büyük pazar payına sahip oldu. Yerli yol süpürme aracı üretimi ile hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet eden aynı zamanda ithal yol süpürme araçlarına kıyas ile satın alma ve kullanım maliyetlerinde yüzde 60'a varan oranlarda tasarruf sağlayan AGA 5000 ve AGA 2100 serisi ile kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında bulunuyor.

"Yerli ve milli üretim sloganıyla yola çıktık"

Sektörde dünya liderliğini hedefleyen Kademe Atık A.Ş. gelecek planlaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yurtiçi Satış Müdürü Mustafa Cem Bilir, "2011 yılında kurulan firmamız kısa zamanda büyük başarılara imza attı. Yine iki tane yeni ürünümüz ile TEKNOFEST'te yerimizi aldık. Bunların sunumunu yapıyoruz. Bu iki ürün AGA 5000 ve AGA 2100 modellerimiz. Yerli ve milli üretim sloganıyla yola çıktık. 2018 yılında AGA 2100 modelimiz üretimden indi ve satışına başladık. 2-3 yıllık süreçte ciddi bir ivme yakaladık. Şuan pazar lideriyiz. Yine AGA 5000 bu sene satışına başlandı ve önümüzdeki seneden itibaren de onda da ciddi bir ivme planlıyoruz. Türkiye'de iç pazarla alakalı yüzde 86'ya varan bir yerlilik oranı var. Geçmişten günümüze kadar ithal makinalar Türkiye pazarında yerini alıyordu. Bizim sektöre girmemizle beraber ithal ürünlerin Türkiye'deki pazar payını ciddi ölçüde azalttık ve pazar lideri konumuna geçtik. 50'ye yakın ülke ile çalışıyoruz. AGA 5000 ve AGA 2100 bu iki modelin ihracatıyla ilgili çalışmalarımızda son gaz devam ediyor" dedi.

Yerli yol süpürme araçları TEKNOFEST'te

Yerli yol süpürme araçları TEKNOFEST'te

Yerli yol süpürme araçları TEKNOFEST'te

Yerli yol süpürme araçları TEKNOFEST'te
İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Son Dakika Haberleri
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