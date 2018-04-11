Yerli ve Milli Oyuncak Dönemi

Milli Eğitim Bakanlığının desteği ve Olgunlaşma Enstitülerinin girişimleriyle batı kültürünü yansıtan Barbie ve Sindy bebek gibi oyuncakların yerine Ezogelin gibi yerli ve milli oyuncakların yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gezilerinde enstitünün yaptığı bebekleri dağıtacak.

Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 'Gelenekten geleceğe kültürümüzü yansıtıyoruz' başlıklı çalıştayda Türkiye genelinden 20 enstitünün temsilcileriyle farklı kurumların üst düzey yetkilileri bir araya geldi. Gaziantep'te düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin dört bir tarafında hazırlanan oyuncaklar tanıtıldı. Türk kültürünü yansıtan yöresel oyuncakların görücüye çıktığı çalıştayla, Ezogelin gibi milli ve yerli oyuncakların, Sindy ve Barbie bebek gibi batı kültürünü yansıtan oyuncakların pabucunu dama atması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı da yerli oyuncakları dağıtacak

Çalıştayda konuşan Gaziantep Olgunlaşma Enstitüleri Müdiresi Hatice Kutsal, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün talimatıyla bir haftada binlerce yerli ve milli oyuncak yaptıklarını söyledi. Yaptıkları oyuncakların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dağıtılacağını vurgulayan Kutsal, "Genel Müdürümüzün talimatıyla olgunlaşma enstitüsü müdürlerine bir görev verildi. 1 hafta içerisinde milli oyuncaklar hazırlansın ve Cumhurbaşkanımız tarafından dağıtılsın dedi. ve bizim arkadaşlarımız bir haftada binlerce oyuncak çıkardılar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise kültürel değerlerin ve geleneksel sanatların geleceğe aktarılması açısından olgunlaşma enstitülerinin önemine dikkat çekti.

"Her alanda millilik bir vasıf haline geldi"

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hümeyra Şahin ise her alanda milliliğin bir vasıf haline geldiğini söyleyerek, "Ekonomiden siyasi yönetime, kültürden sanata her alanda millilik bir vasıf haline geldiği bir dönemde Türkiye çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Cumhurbaşkanımızın bu millilik vurgusu altında kültür ve sanat altında da yeni bir açılım yapmak üzere olgunlaşma enstitüsü gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir kurumunu yeniden ele almak çok önemli bir adım olduğu kanaatindeyim. Türkiye'de bütün kültür ve sanat alanında bu birikimi bu geleneği yeni bir mevzi kazandırmak üzere çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Umuyorum bu alanda olgunlaşma enstitüsü bir merkez haline geçecektir" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, hem milli hem de yerli olunması gerektiğini söyleyerek, "Benim kılık kıyafetimi hafta sonu kıyafetimi takılarımı, saçım sakalımı bunların tamamını belirleyen bizler değiliz. Biz teknolojinin geldiği noktaya karşı değiliz. Onlardan bizim geçmişimize özümüze uygun olanı bizimkilerle harmanlayıp bizim yorumumuzla arz edelim. Çağ dışı değil, milli olacağız. Geçmişimizi, bugünün çağının en güzelini alıp bizim yorumumuzu katmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından farklı yörelerin kültürünü yansıtan yerli ve milli oyuncaklar incelendi. - GAZİANTEP