Yerli ve Milli İmkanlarla Geliştirilen TÜBİTAK Destekli 5G Ürünleri Tanıtıldı

OSTİM önderliğinde 130'dan fazla firma ile kurulan HTK altındaki 16 firma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ve TEYDEB desteği ile bugüne kadar benzeri görülmemiş bir geliştirme projesi başlattı. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi (UUYM5G) adı verilen bu projede ortaya çıkan ürünler ise bir etkinlikle tanıtıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek tanıtım toplantısının açılışında konuştu ve bu yolculuğun zor olduğunu belirterek, kendilerinin de bu zor göreve talip olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında birçok kurumun bu çalışmalar için bir araya geldiğine işaret eden Çiçek, "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, gücümüzü ve enerjimizi odaklı şekilde yönlendirdiğimiz, operatörlerimizin maddi manevi verdiği destek sürdüğü sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum. 3 ayda bir yaptığımız bu toplantılarda emekleri olan operatörlerimize ve teknik ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte, NFVI Sanallaştırma Platformu ve 5G Çekirdek Şebekeye bağlı olarak çalışan, şebeke üzerinden diğer lisanslı mobil ve sabit şebekelere doğru güvenli çağrı ve MCPTT (Mission Critical Push to Talk/ Görev Kritik Bas Konuş Sistemi) senaryoları ilk kez tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca, haberleşme iletimini sağlayacak 5G Anahtarlayıcılar ve ürünlerin yönetimi ile izlenmesini sağlayacak 5G Element Yönetim Sistemi gibi ürünler de tanıtıldı.

Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili yerli ve milli teknolojiler geliştirerek devrim niteliğinde yenilikler getirecek bu teknolojide 5G üzerine çalışmalar yapan her ülke gibi Türkiye de "üretici ve geliştirici ülke" olmak için önemli adımlar atıyor. UUYM5G projesine 16 firmanın yanında, 3 mobil işletmeci, üniversiteler ve akademisyenler de dâhil oldu. 4.5G projesine yapılan yatırımların UUYM5G projesine de yapılması durumunda ortaya çıkacak yerli ve milli ürünlerin Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı öngörülüyor.