Yerli otomobilin üretim alanında inceleme yapıldı
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Yerli otomobilin üretim alanında inceleme yapıldı

Bursa'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında yerli otomobili üreteceği Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nde inceleme yapıldı.

04.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:57
Yerli otomobilin üretim alanında inceleme yapıldı

'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () 2022 yılında yerli otomobili üreteceği Askeri Hara Bölgesi'nde inceleme yapıldı.


Garnizon Komutanı ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu, askeri bölgeye gelen Bursa Valisi Yakup Canpolat, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı 'a fabrikanın kurulacağı arazi hakkında bilgi verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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