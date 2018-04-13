Yerli Markalara Franchıse Talebi Artıyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Demlik İcra Kurulu Başkanı Mustafa Namlı, yerli markalara franchise talebinin her geçen gün artış gösterdiğini söylüyor.

Yeme içme sektörünü uzun yıllardır domine eden yabancı markaların devri artık yavaş yavaş kapanıyor. Zengin menüsündeki günün her saatine uygun lezzetli ve besleyici ürünleri başta olmak üzere son dönemde aldığı 30 milyon TL'lik yatırımla adından sıkça söz ettiren Demlik'in büyük ilgi gördüğünü ifade eden Demlik İcra Kurulu Başkanı Mustafa Namlı; " Türkiye genelinde uzun yıllardır yeme içme sektörünü yabancı menşeili markalar domine ediyor, en çok franchise talebini de onlar alıyordu. Bugün taleplere baktığımızda yabancı markalara franchise talebinin azaldığını yerli markaların ise atağa geçtiğini söyleyebilirim. Geçtiğimiz yılın Nisan ayıyla bir kıyaslama yaptığımızda yerli markalara franchise talebinin yüzde 40 arttığını görüyoruz. Bu gelinen aşama yeme içme sektöründeki yerli markalar için oldukça önemli. Önümüzdeki dönemlerde bu talebin katlanarak artacağını, 2019 yılının Nisan ayında yüzde 65 sınırına ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

Toplumun tüketim alışkanlıklarının değişmesinin en önemli nedenler arasında olduğunu ifade eden Mustafa Namlı; "Türk halkı farklı tatlar deneyimleme konusunda doyuma ulaşmış durumda. Bu doyum sonrasında da insanların kendi damak tadından vazgeçmediğini gördük. Damak tadındaki gelenekselcilik de franchise almak isteyen yatırımcıları doğrudan yeme içme sektöründeki yerli markalara yönlendiriyor" dedi.