YERLİ MALI HAFTASI "YERLİ ÜRETİM" TEMALI ETKİNLİKLERLE NENE HATUN MTAL'DE KUTLANDI

Her yıl 12 - 18 Aralık tarihlerini kapsayan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası", bu yıl da "yerli üretim" temasıyla okullarımızda kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol da Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliklere katıldı. Okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya gelen Yeniyol, yerli üretimin önemini vurgulayarak öğrencilerle sohbet etti.

"Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenecek programlarda, birçok alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin vurgulanmasına yönelik etkinlikler okullar tarafından gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında okullar, yaşanan bölgeye ait coğrafi işaretlerin öğrenilmesi ve ülkemizde üretilen ürünlerin tanıtımı gibi çalışmalara imza atıyor.

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