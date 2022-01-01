Yerleşik İngilizlerin Kaş'ta deniz keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yerleşik İngilizlerin Kaş'ta deniz keyfi

Yerleşik İngilizlerin Kaş'ta deniz keyfi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, yeni yılın ilk günü değişik kostümleriyle denize girerek, güneşli havanın keyfini çıkardı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan bir grup İngiliz, yeni yılın ilk günü değişik kostümleriyle denize girerek, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kaş'ta yerleşik İngilizler, 12 yıldır gerçekleştirdikleri 1 Ocak'ta denize girme etkinliğini 2022'de de sürdürdü. Kalkan'da yaşayan yaklaşık 100 İngiliz, halk plajında bir araya geldi. Yeni yılın ilk gününü kutlayan İngilizler, kostümleriyle dikkat çekti. Sahilde eğlenceli saatler geçiren İngilizler, daha sonra geleneksel hale getirdikleri yüzme etkinliğini gerçekleştirdi. Kostümleriyle denize giren yerleşik yabancılar, güneşli havanın keyfini çıkardı.


Yerleşik İngilizlerin Kaş'ta deniz keyfi

Yerleşik İngilizlerin Kaş'ta deniz keyfi

Yerleşik İngilizlerin Kaş'ta deniz keyfi

Yerleşik İngilizlerin Kaş'ta deniz keyfi

Yerleşik İngilizlerin Kaş'ta deniz keyfi

Bakan Çavuşoğlu: '(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor'

Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title