Yerköylü çocuklar, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

YERKÖY, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy Hüyük ve Haşim Kılıç Mahallesi'nde yaşayan 65 çocuk, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

Film sonrası açıklama yapan Hüyük Mahallesi Muhtarı Hasan Arslan, Haşim Kılıç Mahallesi Muhtarı Cesur Şahin ve çocuklarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" isimli filmi izlemek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Arslan, "Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde gösterime giren filmi izlemek için iki mahallemizdeki 65 çocuğumuzla Yozgat'ta sinemaya gittik. Etkinliği düzenlerken, Bülbül ve Gedik'in şehadetinin çocukların yüreğinde manevi bir iz bırakmasını amaçladık." dedi.

Çocukların filmi çok beğendiklerini ve bazı sahnelerinde duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Arslan, katkılarından dolayı Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a, Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin'e ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.