Yerköy'de Yaz Spor Okulları Başladı

Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Karaca Yaz Spor Okullarının başladığını, ücretsiz katılım sağlamak isteyenlerin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne müracaat edebileceklerini söyledi.

Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Karaca; Yaz Spor Okulları kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde Plates Step Aerobik Voleybol Güreş Teawando Kick Boks ve Futbol branşlarında kurslarımız başlamış bulunmaktadır.

Sporun eğitim hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Karaca,, Yerköy'lü çocukların ve gençlerin her alanda olduğu gibi sporda da çok başarılı olduğunu belirterek, Kurslarımız ücretsiz katılım sağlamak isteyen müdürlüğümüze müracaat edebilir" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA