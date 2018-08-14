Yerköy'de Sulama Kanalları Temizlendi

Yerköy ilçesindeki sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı.

Yerköy Yenimahalle, Köseli, Sekili Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı, tarım alanların sulanmasında kullanılan kanallarda temizlik çalışması yapıldığını söyledi.

Soldamlı, sulama kanallarının çiftçiler açısından çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Yağmur suları ya da tarlaların sulanması esnasında kanallarda ister istemez toprak birikintileri oluşuyor. Bu birikintiler de kanalları tıkadığı için çiftçimiz zaman zaman büyük sorun yaşıyor." dedi.

Kanallarda temizlik çalışması yaptıklarını aktaran Soldamlı, "Kanal temizliğinin yanında çiftçimizin tarlasına daha rahat ulaşması için de arazi yollarında da bakım çalışması yapıldı. Amacımız çiftçimize sorunsuz bir şekilde su ulaştırmaktır. Kanal temizliğinde bize büyük destek sağlayan Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürü Okan Bal, Yozgat Şube Müdürü Metin Üstünkaya, Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.