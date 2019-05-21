Yerköy'de Atatürk Anıtının Çevre Düzenlemesi Yapıldı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde bulunan Atatürk Anıtının yeniden boyandığını ve çevre düzenlemesinin yapıldığını söyledi.



İlçenin çeşitli noktalarında bulunan park ve bahçelerin bakım onarım ve düzenlemesinin devam ettiğini aktaran Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi Kırşehir Caddesinde bulunan Atatürk Anıtının da yenilendiğini ifade etti.



Atatürk'ün, Türkiye'nin kaderini değiştiren hemen her konuda çağdaş düşüncelere sahip bir dünya lideri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemizin en işlek caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtının gerek ilçe merkezinde olması nedeni ile gerekse düzensiz bir görünüme sahip olmasından dolayı çevre düzenlemesi yapılmıştır. Düzenlemelerde Atatürk heykeli siyah görünüme sahipti, altın yaldız boya ile boyandı. Bunun yanı sıra parke çalışmaları, ağaçlandırma, oturma banklarının değiştirilmesi işlemleri yapıldı. Ben belediye başkanı olduğum süre boyunca Yerköy'ün tüm manevi değerlerine önem vereceğim."

Kaynak: AA