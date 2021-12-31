Yerköy Belediyesi yasaklı ırk sokak köpeklerini topluyor - Haberler
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Yerköy Belediyesi yasaklı ırk sokak köpeklerini topluyor

Yerköy Belediyesi yasaklı ırk sokak köpeklerini topluyor
AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yerköy'de zabıta ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, yasaklı ırk sokak hayvanlarının toplanması için çalışma başlattı.

Yerköy'de zabıta ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, yasaklı ırk sokak hayvanlarının toplanması için çalışma başlattı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde bulunan yasaklı ırk olarak belirlenen sahipsiz köpeklerin toplanarak belediyeye ait geçici hayvan barınağına götürüldüğünü söyledi.

Yapılan çalışmaların halkının güvenliği ve sağlığı için olduğunu aktaran Yılmaz, "Ekiplerimiz yapılan ihbarları değerlendiriyor. Toplanan hayvanların uygun koşullarda barınması sağlanıyor. Gerekli tedavileri ve bakımları yapılarak, rehabilite edilmekte." dedi.

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri

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