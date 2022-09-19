Zonguldak yerel haberi | Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Zonguldak'ta Yerel Haberler Zonguldak haberler: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Zonguldak ziyareti doğrultusunda Vali Mustafa Tutulmaz tarafından karşılandı. Valilik önünde karşılanan Malkoç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Malkoç'a ziyaretinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da eşlik etti. Malkoç, makam ziyaretinde kentle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Şeref Malkoç Zonguldak Yerel Haberler

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