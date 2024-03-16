Zonguldak Valisi Öğrencilerle Sahur Yemeğinde Buluştu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sahur yemeğinde buluştu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak Erkek Yurdu"nda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Hacıbektaşoğlu, gençlerin Ramazan coşkusuna ortak oldu. Yurdun yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini aldı, öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in de eşlik ettiği programda Vali Hacıbektaşoğlu; hayırlı Ramazanlar dileyerek öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet etti, talep ve beklentilerini dinledi, derslerinde ve öğrenim hayatlarında başarılar diledi. - ZONGULDAK