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Zonguldak Valisi Öğrencilerle Sahur Yemeğinde Buluştu

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Erkek Yurdu'nda kalan öğrencilerle sahur yemeğinde bir araya geldi. Vali Hacıbektaşoğlu, gençlerle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sahur yemeğinde buluştu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak Erkek Yurdu"nda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Hacıbektaşoğlu, gençlerin Ramazan coşkusuna ortak oldu. Yurdun yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini aldı, öğrencilerle birlikte sahur yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in de eşlik ettiği programda Vali Hacıbektaşoğlu; hayırlı Ramazanlar dileyerek öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet etti, talep ve beklentilerini dinledi, derslerinde ve öğrenim hayatlarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak Yerel Yaşam Güncel Haberler

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