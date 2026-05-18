Zonguldak'ta gençlerden valiliğe ziyaret

Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, sporcular, gençlik merkezi üyeleri ve yurt öğrencilerinin katıldığı ziyarette gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerdeki rolü değerlendirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 19 Mayıs ruhunun gençler aracılığıyla yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, gençlerin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret sonunda Vali Hacıbektaşoğlu, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı