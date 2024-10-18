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Zonguldak Valisi Muhtarları Ağırladı

Zonguldak Valisi Muhtarları Ağırladı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında kabul ederek, devletle vatandaş arasındaki köprü vazifesi gören muhtarlara teşekkür etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında ağırladı.

Ziyarete; Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Kılav, Saraycık Köyü Muhtarı Esengül Altun, Kabalaklı Köyü Muhtarı Yakup Avcı, Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Köse, Yeni Mahalle Muhtarı Tasin Koca ile İdare ve Denetim Müdürü Halil İbrahim Danacı katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu; muhtarların, vatandaşlarla devlet arasındaki köprü vazifesi gördüğünü belirterek bu önemli görevdeki katkıları için kendilerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Muhtarlar Günü zonguldak

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