Zonguldak Valisi Muhtarları Ağırladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında ağırladı.

Ziyarete; Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Kılav, Saraycık Köyü Muhtarı Esengül Altun, Kabalaklı Köyü Muhtarı Yakup Avcı, Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Köse, Yeni Mahalle Muhtarı Tasin Koca ile İdare ve Denetim Müdürü Halil İbrahim Danacı katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu; muhtarların, vatandaşlarla devlet arasındaki köprü vazifesi gördüğünü belirterek bu önemli görevdeki katkıları için kendilerine teşekkür etti. - ZONGULDAK