Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Örmeci Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanında gerçekleşen ziyarette, köy halkının ihtiyaç ve talepleri dikkatle dinlendi.

Vatandaşların dile getirdiği konular özenle ele alınarak çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla her türlü talebin dikkate alınacağını ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde gereken adımların atılacağını belirtti.

Ziyarete Gökçebey Kaymakamı Ruveyda Kahraman Şıktaş da eşlik etti. - ZONGULDAK