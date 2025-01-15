Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Örmeci Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci Köyü'nde köy halkıyla bir araya gelerek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vali, yaşam kalitesini artırmak adına her türlü talebin değerlendirileceğini açıkladı.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanında gerçekleşen ziyarette, köy halkının ihtiyaç ve talepleri dikkatle dinlendi.
Vatandaşların dile getirdiği konular özenle ele alınarak çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla her türlü talebin dikkate alınacağını ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde gereken adımların atılacağını belirtti.
Ziyarete Gökçebey Kaymakamı Ruveyda Kahraman Şıktaş da eşlik etti. - ZONGULDAK