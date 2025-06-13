Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Jandarma'nın 186. Yılını Kutladı

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Jandarma'nın 186. Yılını Kutladı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen'i makamında kabul ederek, jandarma personelinin fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Köklü ve şanlı bir geçmişe sahip teşkilatın, hem ülke genelinde hem de Zonguldak'ta kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, tüm jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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