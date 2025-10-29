Haberler

Zonguldak'ta Atatürk Posterleri Tepki Üzerine Yeniden Asıldı

Güncelleme:
Zonguldak Valiliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılı olan Atatürk posterleri, resmi tören öncesinde toplanarak klima dış ünitesinin arkasına sıkıştırıldı. Yurttaşların tepkisi üzerine posterler yeniden uygun şekilde asıldı. Olayla ilgili Valilik'ten resmi bir açıklama yapılmadı.

(ZONGULDAK) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak Valiliği'ne asılan Atatürk posterleri, resmi tören öncesinde bulundukları yerde toplanarak, binanın klima dış ünitelerinin arkasına sıkıştırıldı. Yurttaşların tepkisi üzerine posterler yeniden uygun halde asıldı.

Zonguldak Valiliği binasının üç cephesine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı asıldı. Ancak Valilik önünde saat 13.00'te başlayacak resmi tören için hazırlık yapıldığı sırada Atatürk posterlerinin asılı olduğu yerde toplanarak, binadaki klima dış ünitesinin arkasına sıkıştırıldığı dikkati çekti.

Durumu fark eden yurttaşlar, "Atatürk'ten ne istiyorsunuz? Cumhuriyeti kuran Atamıza yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. Bu bir skandaldır" tepkisini gösterdi.

Vatandaşların durumu Valiliğin Özel Kalem Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine, görevliler Atatürk posterlerini düzeltti.

Olayla ilgili Valilik tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Yerel
