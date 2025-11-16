Haberler

Zonguldak TDV Kadın Kolları'ndan İhtiyaç Sahiplerine Yardım Projeleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak İl Müftülüğü'ne bağlı Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, 'İlmek İlmek İyilik' ve 'Kış Bayramı' projeleriyle kış aylarında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. El emeği ürünlerle destek sağlarken, eğitim gören çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Zonguldak İl Müftülüğü'ne bağlı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları, yürüttüğü "İlmek İlmek İyilik" ve "Kış Bayramı" projeleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Projeler, hem el emeği ürünlerle hayır kervanına destek oluyor hem de eğitim gören çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

TDV Zonguldak Kadın Kolları tarafından iki önemli sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. "İlmek İlmek İyilik" projesi kapsamında, Zonguldaklı hanımlar el emeği göz nuru ile işledikleri havluları bağışlayarak katkı sağladılar. "Kış Bayramı" adı verilen diğer projede ise, hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen yardım malzemeleri, ihtiyaç sahibi olan ve eğitim gören çocuklara ulaştırıldı. Proje, özellikle soğuk kış günlerinde çocukların yüreklerini ısıtmayı hedefledi.

Zonguldak TDV Kadın Kolları yetkilileri, yapılan bu çalışmalarla hem toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hem de iyilik bilincini daha geniş kitlelere yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı iki kritik maçta forma giyemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.