Zonguldak TDV Kadın Kolları'ndan İhtiyaç Sahiplerine Yardım Projeleri

Zonguldak İl Müftülüğü'ne bağlı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları, yürüttüğü "İlmek İlmek İyilik" ve "Kış Bayramı" projeleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Projeler, hem el emeği ürünlerle hayır kervanına destek oluyor hem de eğitim gören çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

TDV Zonguldak Kadın Kolları tarafından iki önemli sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. "İlmek İlmek İyilik" projesi kapsamında, Zonguldaklı hanımlar el emeği göz nuru ile işledikleri havluları bağışlayarak katkı sağladılar. "Kış Bayramı" adı verilen diğer projede ise, hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen yardım malzemeleri, ihtiyaç sahibi olan ve eğitim gören çocuklara ulaştırıldı. Proje, özellikle soğuk kış günlerinde çocukların yüreklerini ısıtmayı hedefledi.

Zonguldak TDV Kadın Kolları yetkilileri, yapılan bu çalışmalarla hem toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hem de iyilik bilincini daha geniş kitlelere yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti. - ZONGULDAK