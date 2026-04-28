Zonguldak'taki sel ve taşkın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Zonguldak'ta 23 kurumdan 180 personelin katılımıyla sel ve taşkın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği enkaz altında kalan yaralılar TTK ekiplerince kurtarılırken jandarma ekipleri derede ceset aradı. İtfaiye ekipleri çöken binadan yaralı kurtarırken denizde ve karada gerçekleştirilen tatbikat izleyenlerden tam not aldı.

Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde, 28 Nisan 2026 tarihinde sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) planlanan tatbikata, 23 kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve AFAD Gönüllülerinden oluşan yaklaşık 180 personel ile 50 araç katıldı.

Tatbikatın, sel ve taşkın afetlerine yönelik müdahale kapasitesinin artırılması, görevli personelin bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Grupları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun yükseltilmesi amacıyla icra edildiği belirtildi. Tatbikatla müdahale süreçlerinin hızlandırılması, kullanılan araç ve ekipmanların sahadaki etkinliğinin test edilmesi ve mevcut afet müdahale planlarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi hedeflendi.

AFAD İl Müdürü Ali Kartal, bölgenin sel ve su baskınına bağlı heyelan afetlerine maruz kaldığını ifade ederek, "Bölgemiz özellikle sel, su baskını ve bunlara bağlı heyelan afetleri dolayısıyla sık sık bu afetlere maruz kalmaktadır. Bu yılki tatbikatımızı da en çok karşılaştığımız olay olan sel, su baskınları afetleri üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu gün sahada 23 kurum, kuruluş, STK ve gönüllümüzle bir aradayız. Her bir kurum özellikle operasyon kurumları sahada zaten günlük yaptığı rutin çalışmaları sürekli yapıyorlar. Tecrübeleri var ama birkaç kurum bir araya geldiğinde bunu yönetmek daha zor oluyor. İşte bunu tatbikatlarla böyle hazırlıklarla yapıyoruz. Afet öncesi hazırlık, afet sırası müdahale, afet sonrası iyileştirme çalışmaları bir bütün halinde yürütülüyor" dedi.

Tatbikat 6 istasyonda gerçekleştirildi

Sel ve taşkın senaryosu kapsamında oluşturulan 6 ayrı istasyonda uygulamalı operasyonlar yürütüldü. İstasyonlarda sırasıyla, itfaiye merdiveni ile yüksek katlardan kurtarma, enkazda arama ve kurtarma, dere üzerinde havai hat ile kurtarma, dere içindeki araçtan kurtarma, sualtı ve su üstü arama-kurtarma ile motopomp kullanılarak sel suyu ve çamur tahliyesi faaliyetleri yapıldı. Tatbikat süresince ekiplerin müşterek çalışma kabiliyeti, komuta-kontrol süreçleri ve olay yeri yönetimi gözlemlenerek değerlendirildi.

Tatbikata Zonguldak Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, kurum amirleri ve ilgili personel katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı