Zonguldak'taki Grizu Faciasının 15. Yılında Hayatını Kaybeden Madenciler Anıldı

Zonguldak'taki Grizu Faciasının 15. Yılında Hayatını Kaybeden Madenciler Anıldı
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Zonguldak'taki Grizu Faciasının 15. Yılında Hayatını Kaybeden Madenciler Anıldı
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Zonguldak’ta 15 yıl önce meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 30 madenci için anma töreni düzenlendi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Taşeronlaşmanın bedelini işçi sınıfı ödedi” dedi.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta 15 yıl önce meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 30 madenci için anma töreni düzenlendi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Taşeronlaşmanın bedelini işçi sınıfı ödedi" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, facianın 15'inci yılında anıldı.

Madenciler için düzenlenen anma töreni, patlamanın yaşandığı Karadon Yenikuyu önünde yapıldı. Maden girişine, "Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 17 Mayıs'ı unatmadık, unutmayacağız" yazısı asıldı.

Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı Mithat Gülsever, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, müessese ve işletme müdürleri ile çok sayıda madenci katıldı. Faciada yaşamını yitiren madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Genel Başkan Hakan Yeşil, törende yaptığı konuşmada, grizu patlamasında 30 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Arkadaşlarımızı bu faciada kaybetmenin acısını hala yaşıyoruz" dedi.

Bu kazadan önce de sonra da madenlerin kamu eliyle işletilmesi gerektiğini savunduklarını belirten Yeşil, taşeronlaşmanın işçi güvenliği açısından büyük risk taşıdığını söyledi. Yaşanan faciaların, sendikanın haklılığını ortaya koyduğunu ifade eden Yeşil, "Taşeronlaşmanın bedelini işçi sınıfı ödedi. Biz bu acıların tekrar yaşanmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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