Devrekliler yeni yılın ilk sabah namazı buluşmasında bir araya geldiler

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen yılın ilk sabah namazı buluşmasında vatandaşlar Merkez Camide bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmanın örneğini sergilediler.

Düzenlenen sabah namazı buluşmasında cemaate hitap eden Devrek müftüsü Murat Mutlu, "Kıymetli cemaatimiz öncelikle kurumumuz tarafından organize edilen yılın ilk sabah nazmında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun. Yeni yılık ilk sabah namazında ve diğer namazlarımızda bir araya geldiğimiz gibi inşallah cennette de Allahüteala bizleri araya bir araya getirmeyi nasip eder. Hepinize tekrar teşrifleriniz için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Organize edilen ve Merkez İbrahim Ağa Caminde gerçekleştirilen yılın ilk sabah namazı buluşmasında ilçede yaşayan vatandaşlar camiye akın ederek yeni yılın ilk sabah namazını birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşadılar. Din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti tesbihatlar ve İlçe Müftüsü Murat Mutlu tarafından yapılan dualar Devreklilerin gönüllerine taht kurdu. Programın ardından namaza iştirak eden cemaate çorba ikramında bulunuldu. - ZONGULDAK