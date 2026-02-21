Haberler

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri geleceğe mektup yazdı

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri geleceğe mektup yazdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Gençlik Merkezi tarafından 'Geleceğe Yolculuk' projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik motivasyon ve kişisel farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Uzman Psikolog Hava Orhan'ın katılım gösterdiği programda öğrencilere ilham verici başarı hikayeleri paylaşıldı ve 'kendine mektup' yazma çalışması yapıldı.

Zonguldak Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Geleceğe Yolculuk" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik kişisel gelişim etkinliği düzenlendi.

Zonguldak Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Uzman Psikolog Hava Orhan konuk oldu. Üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği organizasyonda, gençlere motivasyon sağlamak amacıyla ilham verici başarı hikayeleri paylaşıldı. Kişisel farkındalığı artırmayı hedefleyen programın son bölümünde ise öğrenciler, gelecekteki hedeflerini ve duygu düşüncelerini kaleme aldıkları "kendine mektup" yazma çalışması gerçekleştirdi. Gençlerin vizyonlarını genişletmeyi ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmayı amaçlayan projenin farklı faaliyetlerle devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı