Zonguldak'ta üniversite öğrencileri geleceğe mektup yazdı

Zonguldak Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Geleceğe Yolculuk" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik kişisel gelişim etkinliği düzenlendi.

Zonguldak Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Uzman Psikolog Hava Orhan konuk oldu. Üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği organizasyonda, gençlere motivasyon sağlamak amacıyla ilham verici başarı hikayeleri paylaşıldı. Kişisel farkındalığı artırmayı hedefleyen programın son bölümünde ise öğrenciler, gelecekteki hedeflerini ve duygu düşüncelerini kaleme aldıkları "kendine mektup" yazma çalışması gerçekleştirdi. Gençlerin vizyonlarını genişletmeyi ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmayı amaçlayan projenin farklı faaliyetlerle devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı