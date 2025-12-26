Umre yolcuları dualarla uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen anlamlı programla umre yolcuları kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı programda, yakınlarını uğurlayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahiler ve dualarla devam etti. Merkez Cami imamı Birol Önder, yaptığı konuşmada umrenin manevi önemine vurgu yaparak, "Bu yolculuk sadece bir seyahat değil, kalplerin arınma yolculuğudur. Rabbim ibadetinizi kabul, yolculuğunuzu hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.

Umre yolcularını uğurlayanlar arasında, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve umre yakınları ile vatandaşlar yerini aldı. Duygusal anların yaşandığı programda, yakınlarını uğurlayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Umreciler ise gönüllerinde huzur, yüzlerinde sevinçle mukaddes yolculuklarına çıktı. - ZONGULDAK