Ttk'nın Üzülmez Müessesesi Tekrar Faaliyete Başlayacak

Zonguldak İş Mahkemesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Üzülmez Müessesesi'nde üretimin devam etmesine karar verirken, Karadon ve Kozlu müesseselerinde ise güvenlik sorunları nedeniyle faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi.

(ZONGULDAK) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde faaliyet gösteren Üzülmez, Karadon ve Kozlu müesseselerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eksikler üzerine üretimin durdurulmasına yönelik kararın iptali istemiyle açılan dava görüldü. Zonguldak İş Mahkemesi, Üzülmez Müessesesi'nde üretimin devamına hükmetti.

Zonguldak İş Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması öncesinde adliye binası önünde yoğunluk yaşandı. Duruşmayı takip etmek isteyen çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren adliyeye geldi. Davayı taraf temsilcileri, işçiler ve ilgili kurumların temsilcileri de izledi.

Duruşmada, TTK'ya bağlı Üzülmez, Karadon ve Kozlu müesseselerinin faaliyet durumuna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu hakim tarafından değerlendirildi. Raporda yer alan teknik incelemeler ve iş güvenliğine ilişkin tespitler duruşmada ele alındı.

Hakim, bilirkişi raporunda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda Üzülmez Müessesesi'nde faaliyetlerin yeniden başlatılmasının mümkün olduğuna hükmetti.

Bilirkişi raporunda Karadon ve Kozlu müesseselerinde ise çeşitli teknik ve güvenlik sorunlarının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Söz konusu sorunların giderilmesine kadar bu iki müessesede faaliyetlerin yeniden başlamasının uygun olmayacağı yönündeki değerlendirme dikkate alınarak, Karadon ve Kozlu müesseselerinin kapalı kalmasına karar verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin Zonguldak'ta TTK'ya bağlı Üzülmez, Karadon, Kozlu ve Armutçuk müesseselerinde iş sağlığı ve güvenliği eksiklerine yönelik tespitleri üzerine iş durdurma kararı alınmış, karar Zonguldak Valiliği tarafından uygulamaya konulmuştu.

TKK, üretimin durdurulması kararının iptali istemiyle bakanlık aleyhine dava açmıştı.

Zonguldak İş Mahkemesi, geçen günlerde Armutçuk'ta da üretimin devamına yönelik karar almıştı.

Kaynak: ANKA
