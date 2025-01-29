Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Zonguldak'ta Sıra Dışı Dostluk: Tilki ve Kediler

Zonguldak'ta Sıra Dışı Dostluk: Tilki ve Kediler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kandilli beldesinde, TTK Armutçuk Müessesesi'nde görevli Demir Hüseyin Yazıcı, arta kalan yemeklerle beslediği kedilere ek olarak bir tilkiyi de 'Misafir' adıyla beslemeye başladı. Yazıcı, tilkinin güven kazanarak kedilerle birlikte yemek yemesine şahit oldu.

Zonguldak'ın Kandilli beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'ne ait misafirhanede görevli Demir Hüseyin Yazıcı, sıra dışı bir dostluğa ev sahipliği yapıyor.

Kandilli beldesinde arta kalan yemek ve ekmeklerle kedileri besleyen görevli Demir Hüseyin Yazıcı, tilkinin de geldiğini gördü. Önce duruma şaşıran Yazıcı, adını "Misafir" koyduğu tilkiyi de kedilerle birlikte elleriyle beslemeye başladı. Yazıcı, "Önceleri çok temkinliydi, yaklaşmaya çekiniyordu. Ancak zamanla güven kazandı. Artık belirli aralıklarla geliyor, yemek ve ekmekleri paylaşıyoruz. Kedilerle tam olarak anlaşamasa da beslenmesini tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor" dedi.

Tilkinin kedilerle birlikte karnını doyurma anları ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Karnını doyuran tilki ise bir süre sonra doğal yaşam alanına geri döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
img

19 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü
img

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

Görüntüyü yayınlayan da izin veren de ifadeye çağrıldı
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.