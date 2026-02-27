Haberler

MSÜ sınavı için Nüfus Müdürlüklerine sınav mesaisi ayarı

Güncelleme:
Zonguldak Valiliği, 1 Mart 2026'da düzenlenecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nedeniyle Merkez ve Kdz. Ereğli ilçe nüfus müdürlüklerinin sabah saatlerinde açık tutulacağını duyurdu. Adayların kimlik kartı işlemleri için müdürlükler 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Zonguldak Valiliği, 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nedeniyle Merkez ve Karadeniz Ereğli ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; sınava katılacak adayların kimlik kartı işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla Kdz. Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Zonguldak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında hizmet verecek.

Sınava girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvurularını yapabilmeleri için belirlenen bu saat dilimlerinde müdürlükler açık olacak. Yetkililer, adayların sınav girişinde sorun yaşamamaları adına başvurularını belirtilen süreler içerisinde tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
