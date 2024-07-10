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Zonguldak'ta Sahte Alkol Kullanımı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi'nde bir kişi sahte alkol kullanmasının ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından otopsi için inceleme başlatıldı ve emniyet güçleri sahte içki konusunda operasyon başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi'nde bir kişi sahte alkol kullanmasının ardından hayatını kaybetti.

Filyos Beldesi'nde bir kişinin el yapımı sahte alkol içerek hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, Hisarönü Mahallesi'nde Gazi Hakan Mızrak Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Tömbek adlı şahsın ölümü üzerine Cumhuriyet Savcısı olayı inceledi ve otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Emniyet güçleri ise sahte içki konusunda araştırma ve operasyon başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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