Zonguldak'ta özel bireylere temsili asker uğurlaması

Zonguldak'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, özel bireyler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan özel bireyler için, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde temsili askerlik töreni öncesi asker uğurlama konvoyu gerçekleştirildi.

Siren sesleri eşliğinde şehirde kortej oluşturan araçlar, özel bireylerin askerlik heyecanını kent genelinde hissettirdi. Türk bayraklarıyla süslenen araçlarda yer alan temsili askerler, vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verilirken, özel bireylerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Yetkililer, etkinliğin özel bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. - ZONGULDAK

