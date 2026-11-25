Zonguldak'ta Öğretmenler Günü'nde aday öğretmenler için yemin töreni yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programda aday öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.
Programa Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, il protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ardından öğrenciler şiirlerini seslendirdi.
Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler, düzenlenen yemin töreninde mesleğe bağlılıklarını ifade ederek öğretmenlik görevlerine ilk adımlarını attı.
Öğretmenlik mesleğine uzun yıllar hizmet eden emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilirken, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
Program, Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Öğretmen Kimdir?" adlı gösterinin ardından sona erdi.